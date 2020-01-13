Lider Şahin, Didem Soydan'ın paylaşımlarına ne dedi?
Bir süredir manken Didem Soydan ile aşk yaşayan Lider Şahin, dün akşam çıktığı gece gezmesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yeni yılda Didem Hanım le klipte oynar mısınız sorusuna şu yanıtı verdi.
"Neden olmasın. Böyle bir şey konuşmadık henüz. Olabilir de, olmayabilir de..."
Lider Şahin, Didem Soydan'ın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:
"Didem'in paylaşımlarını yorumlamak bana düşmez. Kendi iletişimi... Bunları biz konuşmuyoruz. Kısıtlama falan asla... Biz Didem ile ne aile işini konuşuruz ne de bu konuları..."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle