Leyla Bilginel’in oğlu ilk kez canlı yayına çıktı – Leyla Bilginel kimdir?
11 yıl önce Amerika'daki bir sperm bankasına başvurup çocuk sahibi olan oyuncu Leyla Bilginel ve oğlu 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Leyla Bilginel’den daha çok 11 yaşındaki oğlu Kayra’nın açıklamaları dikkat çekti. Peki, Leyla Bilginel kimdir?
Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ve oğluyla birlikte dünyayı gezen Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Asıl soyadı Kömürcü’dür ancak kendi seçtiği ‘Bilginel’ soyismini aldı. Üniversiteden sonra 2 yıl tiyatro eğitimi aldı, 3 yıl habercilik yaptı. İlk olarak bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde yer aldı. 2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.2014 yılında Leyla Bilginel, oğlu Kayra'yı da yanına alarak Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'te yerleşerek yeni bir hayat kurdu. 2018 yılında dang humması nedeniyle zor günler geçiren Leyla Bilginel, sosyal medyadan yardım istemişti.
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