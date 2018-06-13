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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
13.06.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Leyla Bilginel kimdir kaç yaşında? Leyla Bilginel hangi dizilerde oynadı?

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Leyla Bilginel kimdir kaç yaşında? Leyla Bilginel hangi dizilerde oynadı?

Leyla Bilginel, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gündemdeki isimler arasında yer alıyor. Bir süredir Tayland'da yaşayan Leyla Bilginel, sivrisinek ısırığı nedeniyle rahatsızlığa yakalanmış ve tedaviye başlandığını bildirmişti. Sperm bankasından hamile kalarak bir çocuk sahibi olan Leyla Bilginel, kariyeri boyunca çeşitli dizi ve filmlerde boy göstermiştir. Peki, Leyla Bilginel kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Leyla Bilginel, 2007 yılında A BD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştur. Oğlunun adı Serkan Kayra'dır.

Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.

2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.

Leyla Bilginel, 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına katılmıştır.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2013 - (Q)üfür (Gülizar) (Sinema Filmi)
2010 - Kılıç Günü (Suzan Kızıltan)(Dizi)
2009 - Maskeli balo (Dizi)
2008 - Pars: Narkoterör (Dizi)
2007 - Emret komutanım: Şah mat
2007 - Gurbet yolcuları (Dizi)
2006 - Kördüğüm (Dizi)
2005 - Savcının Karısı (Dizi)
2002 - Yesil Işık
2002 - Seni Yaşatacağım (Dizi)
2001 - Nisan Yağmuru (Dizi)
1998 - Aynalı tahir (Dizi)

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