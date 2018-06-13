Leyla Bilginel kimdir kaç yaşında? Leyla Bilginel hangi dizilerde oynadı?
Leyla Bilginel, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gündemdeki isimler arasında yer alıyor. Bir süredir Tayland'da yaşayan Leyla Bilginel, sivrisinek ısırığı nedeniyle rahatsızlığa yakalanmış ve tedaviye başlandığını bildirmişti. Sperm bankasından hamile kalarak bir çocuk sahibi olan Leyla Bilginel, kariyeri boyunca çeşitli dizi ve filmlerde boy göstermiştir. Peki, Leyla Bilginel kimdir kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Leyla Bilginel, 2007 yılında A BD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştur. Oğlunun adı Serkan Kayra'dır.
Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.
2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.
Leyla Bilginel, 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına katılmıştır.
HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
2013 - (Q)üfür (Gülizar) (Sinema Filmi)
2010 - Kılıç Günü (Suzan Kızıltan)(Dizi)
2009 - Maskeli balo (Dizi)
2008 - Pars: Narkoterör (Dizi)
2007 - Emret komutanım: Şah mat
2007 - Gurbet yolcuları (Dizi)
2006 - Kördüğüm (Dizi)
2005 - Savcının Karısı (Dizi)
2002 - Yesil Işık
2002 - Seni Yaşatacağım (Dizi)
2001 - Nisan Yağmuru (Dizi)
1998 - Aynalı tahir (Dizi)
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