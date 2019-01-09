Lerzan'ın "Aşk acısı" dostları buluşturdu
Lerzan Mutlu’nun İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi önemli isimlerin şarkılarını derlediği “Aşk Acısı” albümü için önceki gün Nişantaşı-Yalan Dünya’da bir parti düzenledi.
Lerzan Mutlu’nun yeni albüm partisi, müzik ve şov dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Yalan Dünya adlı mekandaki kutlamada Alişan, Cenk Eren, Demet Akalın, Emel Müftüoğlu, Hakan Altun, Lara Sayılgan, Nazlı Mengi, Seda Akay, Selin Ciğerci, Şule Zeyrek gibi birçok ünlü, Mutlu’nun sevincine ortak oldu. Ünlü şarkıcı, “Şarkılar çıktığı gün dijital platformlarda ilk üçe girdi. Bunu dostlarımla kutlamak istedim. Yanımda olan herkese teşekkür ederim” dedi.
ALİŞAN GELDİ DEMET GİTTİ
Kutlama, uzun zamandır araları açık olan Alişan ile Demet Akalın’ı da birkaç dakikalığına aynı çatı altında buluşturdu. Akalın içerideyken kapıda görünen Alişan, muhabirlerin “Demet Hanım da burada” sözlerine “Kimseyle işim yok, Lerzan benim canım arkadaşım, o çağırdığı için geldim” diye karşılık verdi. Ama Akalın, o içeri girer girmez oturduğu yerden kalkıp mekanı terk etti. Akalın, “Alişan geldiği için mi gidiyorsunuz?” sorusuna “Evet, başka kimin için olabilir ki? O geldi, ben durmaz” diye yanıt verdi. Ünlü şarkıcı hızla aracına doğru yürürken de dengesini kaybedip düşme tehlikesi atlattı.
Gülşah Saraçoğlu, “Kürkünüz gerçek mi” sorusuna “ Ne yalan söyleyeyim, bunları imal eden, satan mağzalar var. Kürk benim tasarrufumda olan bir şey” diye yanıt verdiBaştan aşağıya İtalyan markasının ürünlerini giyen Demet Akalın, “ İtalya bu giydiklerimi yıllardır görmüyor mu? Bir sponsor olsunlar bana’’ diye espri yaptı.
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