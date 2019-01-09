Lerzan'ın "Aşk acısı" dostları buluşturdu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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09.01.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Lerzan'ın "Aşk acısı" dostları buluşturdu

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Lerzan'ın "Aşk acısı" dostları buluşturdu

Lerzan Mutlu’nun İbrahim Tatlıses, Nalan, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi önemli isimlerin şarkılarını derlediği “Aşk Acısı” albümü için önceki gün Nişantaşı-Yalan Dünya’da bir parti düzenledi.

Lerzan Mutlu’nun yeni albüm partisi, müzik ve şov dünyasının ünlü isimlerini buluşturdu. Yalan Dünya adlı mekandaki kutlamada Alişan, Cenk Eren, Demet Akalın, Emel Müftüoğlu, Hakan Altun, Lara Sayılgan, Nazlı Mengi, Seda Akay, Selin Ciğerci, Şule Zeyrek gibi birçok ünlü, Mutlu’nun sevincine ortak oldu. Ünlü şarkıcı, “Şarkılar çıktığı gün dijital platformlarda ilk üçe girdi. Bunu dostlarımla kutlamak istedim. Yanımda olan herkese teşekkür ederim” dedi.

ALİŞAN GELDİ DEMET GİTTİ
Kutlama, uzun zamandır araları açık olan Alişan ile Demet Akalın’ı da birkaç dakikalığına aynı çatı altında buluşturdu. Akalın içerideyken kapıda görünen Alişan, muhabirlerin “Demet Hanım da burada” sözlerine “Kimseyle işim yok, Lerzan benim canım arkadaşım, o çağırdığı için geldim” diye karşılık verdi. Ama Akalın, o içeri girer girmez oturduğu yerden kalkıp mekanı terk etti. Akalın, “Alişan geldiği için mi gidiyorsunuz?” sorusuna “Evet, başka kimin için olabilir ki? O geldi, ben durmaz” diye yanıt verdi. Ünlü şarkıcı hızla aracına doğru yürürken de dengesini kaybedip düşme tehlikesi atlattı.

Lerzanın Aşk acısı dostları buluşturdu
Gülşah Saraçoğlu, “Kürkünüz gerçek mi” sorusuna “ Ne yalan söyleyeyim, bunları imal eden, satan mağzalar var. Kürk benim tasarrufumda olan bir şey” diye yanıt verdi
Lerzanın Aşk acısı dostları buluşturdu
Lerzanın Aşk acısı dostları buluşturdu
Baştan aşağıya İtalyan markasının ürünlerini giyen Demet Akalın, “ İtalya bu giydiklerimi yıllardır görmüyor mu? Bir sponsor olsunlar bana’’ diye espri yaptı.
Lerzanın Aşk acısı dostları buluşturdu

Lerzanın Aşk acısı dostları buluşturdu

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