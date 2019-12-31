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Haber GiriÅŸ: 31.12.2019 - 10:46,Son GÃ¼ncelleme:/

Lal DedeoÄŸlu ile Ahu YaÄŸtu aynÄ± masada

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Lal DedeoÄŸlu ile Ahu YaÄŸtu aynÄ± masada

Cem YÄ±lmaz'Ä±n eski sevgilisi Lal DedeoÄŸlu ile oÄŸlunun annesi Ahu YaÄŸtu aynÄ± masada...

Cem YÄ±lmazâ€™Ä±n 2003-2005 arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÅŸletmeci Lal DedeoÄŸlu geÃ§enlerde Zincirlikuyu TouchÃ©â€™deydi.

Posta'dan Halil Kalmuk'un haberine gÃ¶re; aynÄ± masada Cem YÄ±lmazâ€™Ä±n 2012â€™de evlenip 2014â€™te boÅŸandÄ±ÄŸÄ±, oÄŸlu Kemalâ€™in annesi Ahu YaÄŸtu da vardÄ±.

Ä°ki Ã¼nlÃ¼ isim ortak arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da olduÄŸu bir grupla eÄŸlendi.

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Lal DedeoÄŸlu ile Ahu YaÄŸtu aynÄ± masada

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