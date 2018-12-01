◊ Girişi yeni dizi ile yapalım. “Çarpışma”nın senaryosunu ilk okuduğunda ne hissetmiştin?

- 4 arabanın çarpışmasıyla kesişen 4 ana karakterin hikayesini anlatıyor dizi. Senaryoyu ilk okuduğumda her karakterin dolu olduğunu gördüm ve bu beni heyecanlandırdı.

◊ Ya “Yaşamayanlar” projesi... Türkiye’nin ilk vampir dizisini çektiniz, çok da konuşuldu. O nasıl bir deneyimdi?

- Başından beri tereddüt etmeden içinde yer aldığım, iyi veya kötü sonuçlarına hazır olduğum, cesaret gerektiren bir işti. Sonuç tam beklediğim gibi oldu. “İyi” ve “kötü” diyenler oldu, seyirci ikiye ayrıldı, tam olarak bu sonucu bekliyordum. Cesaret gerektiren, deneysel, yapılmamış bir iş. En güzel yanı hepimizin buna cesaret etmesi oldu sanırım.

OPERA BÖLÜMÜNDE ÖĞRENDİKLERİM MESLEĞİMİN TEMELİNİ OLUŞTURDU

◊ Sen opera bölümü mezunusun. Opera mezunu olmanın oyunculuğuna, canlandıracağın karakteri algılamana nasıl bir katkısı oluyor?

- Opera hem müzik hem de oyunculuk sergilenmesini gerektiren bir sanat dalı. Bundan dolayı, teknik olarak zaten sahnede oyunculuk yapıyorsun. Tek farkı kamera karşısında olmaması, canlı sergilenmesi. Konservatuvarda öğrenmek zorunda olduğumuz şarkı söylemek, enstrüman çalmak ve dans etmek, şu an yaptığım mesleğin temelini oluşturdu diyebilirim.

◊ Aklında yer eden bir müzikal veya müzikal oyuncusu var mı?

- En son müzikal film “La La Land”i beğenerek izledim.



MODAYI ÇOK FAZLA TAKİP ETMİYORUM

◊ İnternet projesi de dahil birçok dizide yer aldın, geçen yıl bir film yaptın. Peki hiç tiyatro sahnesine çıkmak gibi bir hayalin var mı?

- Tiyatro sahnesinde olmayı çok istiyorum. Bir gün yapacağımı düşünüyorum. Fakat şu anda hem dizi hem tiyatroyu aynı anda yapabileceğimi sanmıyorum.

◊ Bu ara gerçek hayat hikayelerinin uyarlamalarıyla çok karşılaşıyoruz. Sen ister misin gerçekten yaşamış birini canlandırmayı? Öyle bir durum olsa kimi canlandırmak isterdin mesela, hiç düşündün mü?

- Evet. Lady Diana’yı oynamak isterdim.

◊ Modayla aran nasıl, takip eder misin? Mutlaka dolabımda vardır dediğin vazgeçilmez parçaların nelerdir?

- Modayı çok fazla takip eden biri değilim. Ama ilgimi çeken ve beğendiğim bir şey varsa da almak isterim. Dolaptaki olmazsa olmazım deri ceketimdir.

◊ Sosyal medyayı çok fazla kullananlardan değilsin. O nedenle hakkında çok fazla şey de bilemiyoruz. Ama bazı paylaşımlarından komik ve eğlenceli biri olduğunu tahmin ediyorum. Öyle misin gerçekten?

- Genel olarak hayatta eğlenmeyi, gülmeyi seven biriyim. Etrafımdakilerden gelen yorumlar da hep o yönde.

GÜZELLİK ÇOĞU ZAMAN DEZAVANTAJ

◊ Çok güzel bir kadınsın, bu oyunculuk sektörü açısından bir avantaj mı?

- Güzellik bazı zamanlarda avantaj olsa da çoğu zaman dezavantaja dönüşebiliyor.



◊ Gezmeyi de seviyorsun sanırım... Başını alıp gitmek istesen bu yer neresi olurdu sence?

- Mars (gülüyor).



◊ Büyüdükçe hayaller küçülür derler ama yine de sorayım. En büyük hayalin ne?

- Büyüdükçe hayallerinin küçüldüğüne inanmıyorum.

Bu da tüm genellemeler gibi yanlış.

Şu anda olduğum yerden çok mutluyum.

Bunun bir adım ötesi ne dersen, yönetmenliği denemeyi çok isterim.