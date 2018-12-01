Lady Diana’yı oynamak isterdim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
01.12.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Lady Diana’yı oynamak isterdim

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Lady Diana’yı oynamak isterdim

Elçin Sangu, geçen ay BeStyle dergisi için alışılmış imajının dışına çıktı. Kızıl saçlarına birkaç saatliğine veda edip koyu renk yeni saçlarıyla objektife poz veren ünlü oyuncu, sevenlerini şaşırttı.

Girişi yeni dizi ile yapalım. “Çarpışma”nın senaryosunu ilk okuduğunda ne hissetmiştin?

- 4 arabanın çarpışmasıyla kesişen 4 ana karakterin hikayesini anlatıyor dizi. Senaryoyu ilk okuduğumda her karakterin dolu olduğunu gördüm ve bu beni heyecanlandırdı.

Ya “Yaşamayanlar” projesi... Türkiye’nin ilk vampir dizisini çektiniz, çok da konuşuldu. O nasıl bir deneyimdi?

- Başından beri tereddüt etmeden içinde yer aldığım, iyi veya kötü sonuçlarına hazır olduğum, cesaret gerektiren bir işti. Sonuç tam beklediğim gibi oldu. “İyi” ve “kötü” diyenler oldu, seyirci ikiye ayrıldı, tam olarak bu sonucu bekliyordum. Cesaret gerektiren, deneysel, yapılmamış bir iş. En güzel yanı hepimizin buna cesaret etmesi oldu sanırım.

OPERA BÖLÜMÜNDE ÖĞRENDİKLERİM MESLEĞİMİN TEMELİNİ OLUŞTURDU

Sen opera bölümü mezunusun. Opera mezunu olmanın oyunculuğuna, canlandıracağın karakteri algılamana nasıl bir katkısı oluyor?

- Opera hem müzik hem de oyunculuk sergilenmesini gerektiren bir sanat dalı. Bundan dolayı, teknik olarak zaten sahnede oyunculuk yapıyorsun. Tek farkı kamera karşısında olmaması, canlı sergilenmesi. Konservatuvarda öğrenmek zorunda olduğumuz şarkı söylemek, enstrüman çalmak ve dans etmek, şu an yaptığım mesleğin temelini oluşturdu diyebilirim.

Aklında yer eden bir müzikal veya müzikal oyuncusu var mı?

- En son müzikal film “La La Land”i beğenerek izledim.

Lady Diana’yı oynamak isterdim

MODAYI ÇOK FAZLA TAKİP ETMİYORUM

İnternet projesi de dahil birçok dizide yer aldın, geçen yıl bir film yaptın. Peki hiç tiyatro sahnesine çıkmak gibi bir hayalin var mı?

- Tiyatro sahnesinde olmayı çok istiyorum. Bir gün yapacağımı düşünüyorum. Fakat şu anda hem dizi hem tiyatroyu aynı anda yapabileceğimi sanmıyorum.

Bu ara gerçek hayat hikayelerinin uyarlamalarıyla çok karşılaşıyoruz. Sen ister misin gerçekten yaşamış birini canlandırmayı? Öyle bir durum olsa kimi canlandırmak isterdin mesela, hiç düşündün mü?

- Evet. Lady Diana’yı oynamak isterdim.

Modayla aran nasıl, takip eder misin? Mutlaka dolabımda vardır dediğin vazgeçilmez parçaların nelerdir?

- Modayı çok fazla takip eden biri değilim. Ama ilgimi çeken ve beğendiğim bir şey varsa da almak isterim. Dolaptaki olmazsa olmazım deri ceketimdir.

Sosyal medyayı çok fazla kullananlardan değilsin. O nedenle hakkında çok fazla şey de bilemiyoruz. Ama bazı paylaşımlarından komik ve eğlenceli biri olduğunu tahmin ediyorum. Öyle misin gerçekten?

- Genel olarak hayatta eğlenmeyi, gülmeyi seven biriyim.  Etrafımdakilerden gelen yorumlar da hep o yönde.

GÜZELLİK ÇOĞU ZAMAN DEZAVANTAJ

◊ Çok güzel bir kadınsın, bu oyunculuk sektörü açısından bir avantaj mı?
- Güzellik bazı zamanlarda avantaj olsa da çoğu zaman dezavantaja dönüşebiliyor.

◊ Gezmeyi de seviyorsun sanırım... Başını alıp gitmek istesen bu yer neresi olurdu sence?
- Mars (gülüyor).

◊ Büyüdükçe hayaller küçülür derler ama yine de sorayım. En büyük hayalin ne?
- Büyüdükçe hayallerinin küçüldüğüne inanmıyorum.
Bu da tüm genellemeler gibi yanlış.
Şu anda olduğum yerden çok mutluyum.
Bunun bir adım ötesi ne dersen, yönetmenliği denemeyi çok isterim.

 

 

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