La Casa De Papel'in 4. sezonu ne zaman başlayacak?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de izlenme rekorları kıran, fenomen dizi La Casa De Papel'in yeni sezon yayın tarihine yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Üç sezonu geride bırakan İspanyol yapımı La Case De Papel'in 4. sezon yayın tarihi merak konusu oldu. Peki, La Casa De Papel'in 4. sezonu ne zaman başlayacak?
Tarihin en büyük soygununu konu alan La Casa de Papel için geri sayım sürüyor. Dünya çapında milyonlarca kişiyi kendisine hayran bırakan La Casa de Papel'in 4. sezon yayın tarihi, diziseverler tarafından heyecanla sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar....
Darpahane soygununun ardından yeni hayatlarına başlayan soygun çetesi, 3. sezonda yeni bir organizasyon için tekrar toplanmıştı. La Casa de Papel yönetmeni Jesús Colmenar, dizinin 4. sezonunun olacağını söyledi. Ancak, La Casa De Papel'in 4. Sezonu için henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
La Casa de Papel 3. Sezon 1 seneyi aşan sürenin ardından başlamıştı. La Casa de Papel 4. sezon çalışmalarının sürdüğü biliniyor.
Söz konusu dizinin yayın tarihine ilişkin bilgiler netleştikçe, haberimizde yer vereceğiz.
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