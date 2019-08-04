La Casa De Papel 4. yeni sezon ne zaman?
Konusuyla dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine sahip olan La Casa De Papel'in 4. yeni sezonuna ait bölümlerin ne zaman yayınlacağı, dizinin sıkı hayranları tarafından merakla araştırılıyor. Peki, La Casa De Papel 4. yeni sezon ne zaman?
La Casa de Papel'de 8 bölümden oluşan 3. ve yayınlanan son sezon geride kaldı. Şimdi ise İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel'in yeni sezon yayın tarihine ait bilgiler merakla araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
Geçtiğimiz sonbaharda çekilmeye başlayan La Casa de Papel 3. sezonu temmuz ayında başlamıştı., Bu bilgiler doğrultusunda La Casa De Papel 4. sezonunun 2020 yaz aylarından da önce yayınlanabileceği öngörüler arasında. Ancak yayın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TOKYO'DAN YENİ SEZON PAYLAŞIMI
La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó 4. sezon için heyecanlandıran bir paylaşım yaparak, "dördüncü sezona hazırlanın" mesajı vermişti.
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