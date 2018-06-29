“Kuzeyin Oğlu” markası davasında karar çıktı
“Kuzeyin Oğlu” markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Karadenizli şarkıcı Volkan Konak’a 70 bin liralık tazminat ve marka iptali davaları açan şair Hüseyin Öztürk’ü mahkeme haksız buldu. Mahkeme, Volkan Konak’ın “Kuzeyin Oğlu” markasını daha önce tescil ettirdiği gerekçesiyle Hüseyin Öztürk’ün davasının reddine karar verdi.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne geçen yıl açılan davaya göre “Hüseyin Haydar” müstear adını kullanan şair Hüseyin Öztürk’ün, “Kuzeyin Oğlu” isimli şiiri 1983 yılında yayımlanan “Kara Şarkılar” adlı kitabının 116 ve 117’nci sayfalarında yer aldı. “Kuzeyin Oğlu” adlı eserin sahibinin müvekkili olduğunu dava dilekçesinde anlatan Hüseyin Öztürk’ün avukatı, “Volkan Konak bu ibareyi çeşitli televizyon kanallarında, kliplerde ve internette izinsiz kullanmıştır. Bu ibare neredeyse Volkan Konak’ın isminin önüne geçmiştir. Müvekkilim uzun yıllardır “Kuzeyin Oğlu” adıyla bir kitap yayımlamayı düşündüğü halde iltibas ve intihal oluşturacağı düşüncesiyle bu kitabını yayımlayamamaktadır. Davalı bu ibareyi 2011’de TPE’den marka olarak adına tescil ettirmiştir. 70 bin lira tazminat ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.
Davaya cevap veren Volkan Konak’ın avukatı ise “Davacı Hüseyin Öztürk’ün Karadeniz bölgesinde sıkça kullanılan bir tabir olan “Kuzeyin Oğlu” ismini, sırf şiirin başlığında kullandı diye bir telif hakkı bulunmamaktadır. Müvekkilime halk tarafından takılan bu lakap zamanla ad ve soyadı gibi kendisiyle bütünleşmiştir. Halk benimseyince müvekkilim bu ibarenin marka tescilini yaptırmıştır. 30 yıl sonra bu davanın açılması manidardır. Zaman aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilsin” diye konuştu.
Davanın dün görülen karar duruşmasına mahkeme, “Kuzeyin Oğlu” markasını daha önce tescil ettirdiği gerekçesiyle Volkan Konak’ı haklı bularak Hüseyin Öztürk’ün açtığı davayı reddetti.
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