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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
29.06.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

“Kuzeyin Oğlu” markası davasında karar çıktı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
“Kuzeyin Oğlu” markası davasında karar çıktı

“Kuzeyin Oğlu” markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla Karadenizli şarkıcı Volkan Konak’a 70 bin liralık tazminat ve marka iptali davaları açan şair Hüseyin Öztürk’ü mahkeme haksız buldu. Mahkeme, Volkan Konak’ın “Kuzeyin Oğlu” markasını daha önce tescil ettirdiği gerekçesiyle Hüseyin Öztürk’ün davasının reddine karar verdi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne geçen yıl açılan davaya göre “Hüseyin Haydar” müstear adını kullanan şair Hüseyin Öztürk’ün, “Kuzeyin Oğlu” isimli şiiri 1983 yılında yayımlanan “Kara Şarkılar” adlı kitabının 116 ve 117’nci sayfalarında yer aldı. “Kuzeyin Oğlu” adlı eserin sahibinin müvekkili olduğunu dava dilekçesinde anlatan Hüseyin Öztürk’ün avukatı, “Volkan Konak bu ibareyi çeşitli televizyon kanallarında, kliplerde ve internette izinsiz kullanmıştır. Bu ibare neredeyse Volkan Konak’ın isminin önüne geçmiştir. Müvekkilim uzun yıllardır “Kuzeyin Oğlu” adıyla bir kitap yayımlamayı düşündüğü halde iltibas ve intihal oluşturacağı düşüncesiyle bu kitabını yayımlayamamaktadır. Davalı bu ibareyi 2011’de TPE’den marka olarak adına tescil ettirmiştir. 70 bin lira tazminat ile markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Davaya cevap veren Volkan Konak’ın avukatı ise “Davacı Hüseyin Öztürk’ün Karadeniz bölgesinde sıkça kullanılan bir tabir olan “Kuzeyin Oğlu” ismini, sırf şiirin başlığında kullandı diye bir telif hakkı bulunmamaktadır. Müvekkilime halk tarafından takılan bu lakap zamanla ad ve soyadı gibi kendisiyle bütünleşmiştir. Halk benimseyince müvekkilim bu ibarenin marka tescilini yaptırmıştır. 30 yıl sonra bu davanın açılması manidardır. Zaman aşımı nedeniyle davanın reddine karar verilsin” diye konuştu.

Davanın dün görülen karar duruşmasına mahkeme, “Kuzeyin Oğlu” markasını daha önce tescil ettirdiği gerekçesiyle Volkan Konak’ı haklı bularak Hüseyin Öztürk’ün açtığı davayı reddetti.

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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