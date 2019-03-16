Kutup macerası
Geçen ay fotoğraf çekimi için Berlin’e giden Aleyna Tilki, oradan Oslo’ya, ardından da Kuzey Kutbu’na geçti. Genç şarkıcı, eksi 27 derecede yaptığı tatilde bir de motor kazası yaşadı.
Kaşiflerin son durağı
Aleyna Tilki, geçen ay ilginç bir yurtdışı seyahati planladı. Bir fotoğraf çekimi için Berlin’e giden şarkıcı, çekimlerin ardından önce Norveç’in başkenti Oslo’ya, ardından ülkeye bağlı takımada Svalbard’a gitti. Tilki, bir zamanlar kutup kaşiflerinin son durağı olan takımadada 3 gün geçirdi.
Medeniyetin bittiği nokta
Ziyareti sırasında bölgeyi kar motoruyla keşfe de çıkan Aleyna Tilki, bir kaza atlattı, bindiği motor devrildi. Yardımına bölgede yaşayanlar koştu. Daha kuzeyinde yaşam olmadığı için “Avrupa medeniyetinin bittiği nokta” kabul edilen Svalbard’a tek başına giden Tilki, -27 derecede unutamayacağı bir tatil yaptı.
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