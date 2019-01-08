Kutlama yemeği
Türkan Şoray, önceki akşam Ulus’taki Sunset adlı mekanda kız kardeşi Nazan Şoray’ın doğum günü yemeğine katıldı.
Kutlamaya usta oyuncunun kızı Yağmur Ünal ve şarkıcı Edis de geldi. Mekan çıkışında gazetecileri karşısında gören Türkan Şoray “Bu soğuk havada bizi beklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam ailece güzel bir akşam yemeği yedik. Ayrıca Nazan’ın doğum gününü kutladık” dedi. Soğuk havadan dolayı çok fazla bekleyemeyeceğini söyleyen Şoray, kızıyla birlikte araca binip uzaklaştı.
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