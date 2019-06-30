‘Kusursuz Bager’ Say’la buluştu
Doğuştan görme engelli olan ve ‘absolut’ (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Bager Çalışcı, Muş’tan İstanbul’a gelerek Fazıl Say’la buluştu.
Say ile tanışma hayalini gerçekleştiren Bager, ‘Kâtibim’ şarkısını da ünlü piyanistle birlikte çaldı. Instagram hesabından küçük yetenekle çaldığı şarkının videosunu paylaşan Say şunları yazdı: “Piyano eğitimi uzun bir yoldur. Bager bu yolu kat edecektir. Yeteneğine inancımız sonsuz. En iyi hocalarla ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım.”
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