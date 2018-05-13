Küslük bitti
Erhan Yazıcıoğlu sanat hayatının 50’nci yılını ailesi ve sevenleriyle kutladı. Nurseli İdiz, kızı Elif İdiz’le birlikte sahneye çıkarak Erhan Yazıcıoğlu’yla arasındaki küslüğü noktaladı.
Ünlü tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu’nun 50’nci sanat yılı, önceki akşam Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde kutlandı. Sanatçı, sunuculuğunu Perihan Savaş ve Volkan Severcan’ın yaptığı gecede duygusal anlar yaşadı. Kutlamada Yazıcıoğlu’nun geçen yıl tiyatro oyunu nedeniyle polemik yaşadığı Nurseli İdiz de sahneye çıkıp şarkı söyledi.
Gecede Erhan Yazıcıoğlu’na cam baston hediye edildi. Sanatçı, “Bana sahnelere dön diyorsunuz ama emeklilik nişanı olan baston hediye ediyorsunuz” diye espri yaptı.
Yazıcıoğlu gecenin sonunda da sahneye minik torunuyla çıktı: “Torunum da sahne tozunu yuttu, haydi bakalım hayırlı bayramlar!”
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