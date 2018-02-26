‘Kürk’ sözünden döndü

Bülent Ersoy, Deniz Seki, Can Bonomo ve Armağan Çağlayan’ın jüri koltuğunda yer aldığı “Popstar2018” için geri sayım başladı. Sunuculuğunu aynı zamanda yapımcısı da olan Osmantan Erkır’ın üstlendiği yarışmanın ilk elemeleri önceki gün İstanbul’daki Akgün Otel’de yapıldı. Ekip, 16 saat süren seçmeler öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





O kanunu çıkarsınlar

Geçtiğimiz aylarda artık kürk giymekten vazgeçtiğini açıklayan Bülent Ersoy, toplantıda karar değiştirdiğini söyledi: “Ben kürk giymemeye söz verdim ama medyada görüyorum ki herkes şakır şakır giyiyor. Herkesin giymesi beni bağlamıyor tabii ama ciğerlerimi üşütmemem lazım, yeniden giyme nedenlerimin en önemlisi o. Ayrıca kanun koyucular, hayvanlara yapılan eziyetin kabahatler kanunundan çıkarılıp ceza kanununa girmesi konusuna duyarsız kaldı. Tek bir cümleyle zulme karşı gelebilirlerdi. Görüyorum ki bu kanun çıkarılmıyor, çıkarılacağından da ümitli değilim. Kediyi tekmeleyen asker beyi gördük, belediyelerin sokak hayvanlarına yaptıklarını gördük. Hayvan beslemiyorum ama insanım, insan olarak üzüntü duyuyorum. Ben de hayvanlar için bu kanun çıkarılıncaya kadar kürk giyeceğim!”

Basın toplantısında Deniz Seki’ye sarılarak poz veren Bülent Ersoy’un bigudili ilginç saç modeli dikkat çekti.