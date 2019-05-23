Kümülatif yorgunum
“Yasak Elma” dizisinde Ender karakterini canlandıran Şevval Sam, Akmerkez’de görüntülendi.
AVM çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sam, dizinin sezon finali sonrasında tatile çıkacağını söyledi: “Çok yoruldum gerçekten. Kümülatif bir yorgunluk var. Kolay değil yaptığımız iş. Dışarıdan renkli görünse de aslında çok meşakkatli. Bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkacağım, yurtdışı konserlerim olacak, tatil de yapacağım.”
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