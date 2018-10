Küçük yalanlar hayatımı kurtardı

◊ Bu sezon “Koca Koca Yalanlar” ile ekrandasınız. Sizin için bu diziyi diğer projelerden ayıran özellik nedir?

- Öncelikle hikayesi... Maalesef ne kadar kabul edilmese de aldatma sürekli şahit olduğumuz, yaşanılan kötü bir gerçek. Bu cesur projenin içinde yer almak, bunu da komedi ve ironi ile yapıyor olmak, “Koca Koca Yalanlar”ı benim için cazip kıldı diyebilirim. Kanal D ile ilk defa çalışacak olmam da bir diğer sebep.

◊ Canlandırdığınız Alp karakterinin çok sempatik sahneleri var. Çekerken de ekrana yansıdığı kadar eğleniyor musunuz?

- Hem de tüm ekip olarak eğleniyoruz. Alp her an her şeyi yapabilecek, hayatı çok seven, fırlama bir karakter. Hayata bakışı çok esprili. Dolayısıyla oynarken doğaçlama yapmaya izin veriyor.

◊ Sizin gerçekte mizacınız nasıl, Alp’e benziyor musunuz?

- Çok benzer yanları olduğu söylenemez. Çünkü Alp fazlasıyla boşvermiş ve gününü yaşayan biri. Olaylara bakışındaki esprili yaklaşımı bana yakın geliyor ama kişisel olarak ortak bir noktamız yok. İyi ki yok diyebilirim aslında (gülüyor).

CESARETİMİ TOPLAYIP BİR SINGLE ÇIKARACAĞIM

◊ Bugüne kadar birçok projede rol aldınız ama sizin hakkınızda çok az şey biliniyor. Biraz kendinizden bahseder misiniz?

- İstanbul doğumluyum ama Antalya’da büyüdüm. Arnavut göçmeni bir ailenin üçüncü ve son çocuğuyum. 17 yaşında her şeyi bırakıp tek başıma konservatuvar okumaya İstanbul’a geldikten sonra hayat beni şu an olduğum noktaya getirdi.

◊ Futbolu yakından takip ediyorsunuz, bu biliniyor. Peki sporla aranız nasıl?

- Aslında sadece futbolu değil diğer tüm sporları yakından takip ediyorum. Çünkü bir spor tutkunu ve koyu bir Beşiktaş taraftarıyım! Her türlü sporla ilgili programı, müsabakayı takip ederim. Eskiden futbol oynardım amatör olarak, şimdi daha ekstrem sporları tercih ediyorum. Sanırım adrenalin tutkum var.

◊ Müzik çalışmalarınız ne durumda? Sahnelere dönmeyi düşünüyor musunuz?

- Müzik benim için hobi olarak başlamıştı ama sonra sahne kısmına âşık oldum. Öyle olunca her çıktığımda biraz daha cesaretlendim. Hiçbir zaman bir ses sanatçısı olduğumu iddia etmiyorum, etmeyeceğim de ama müzik herkesin ilgilenmesi gereken bir alan, bir nevi meditasyon. Sanırım yakında cesaretimi toplayıp tek ya da iki şarkılık bir single’ı müzikseverlere sunmayı deneyeceğim.

BEN DE HERKES KADAR YALAN SÖYLERİM

◊ Koca koca olmasa da küçük yalanları ne kadar kullanırsınız hayatınızda?

- Herkes kadar (gülüyor). Çok politik bir cevap oldu sanırım ama gerçekten hayatımı hiçbir zaman koca koca yalanlarla sürdürmedim. Ama küçük yalanların da hayatımı kurtardığı zamanlar oldu. Bizde yalan yok (gülüyor)...

◊ Teknolojiyle ne kadar iç içesiniz, gelişmeleri takip eder misiniz yoksa biraz daha nostaljiyi mi seversiniz?

- Teknolojiye yakın olsam da nostaljiden kopamadığım noktalar da var. Mesela kitabı dijital ortamda okumayı sevenlerden değilim; kitabı elimde tutmalı, sayfaları çevirmeliyim. Gazete için de aynı şey geçerli.

◊ Son olarak “Koca Koca Yalanlar” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Dışarıdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Sadece sosyal medyada değil sokakta birebir aldığımız tepkiler de çok olumlu. Dolayısıyla bu bizi mutlu ediyor. Kendi adıma çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bizi takip etmeye devam etsinler, sürprizlere hazır olsunlar.

KENDiMLE DALGA GEÇMEYi SEVERiM

◊ En çok neye gülersiniz?

- Ben gülmeyi seven biriyim. Gülmenin insanı iyileştirdiğini, güzelleştirdiğini, enerji verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla mümkün olduğunca her şeyi gülerek karşılarım. Ama beni çok güldüren arkadaşlarım var. Eşimleyken de çok gülerim. Bazen kendime de gülüyorum, kendimle dalga geçmeyi seviyorum galiba.

UÇAK KORKUSU BENİ ZORLUYOR

◊ Büyük bir korkunuz var mı?

- Beni tanıyan herkes iyi bilir, uçak korkum var. Zorlanıyorum ama yavaş yavaş alışmaya başladım. Onun dışında herkesin olduğu kadar gelecekle ilgili korkularım var. Çok hızlı tüketen, yaşadığımız dünyanın kıymetini maalesef bilmeyen, değerini ancak bir şeyleri kaybedince anlayan bir mantalite ile ilerliyoruz. Bu beni açıkçası biraz korkutuyor.



◊ En son ne için “Ben bunu nasıl yapmışım” dediniz?

- Pişmanlık manasında hiç böyle bir şey söylediğim olmadı. Ama kendimle gurur duyarak “Vay be ben bunu nasıl yapmışım” dediğim çok oldu.