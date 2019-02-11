Küçük Onur kimdir, kaç yaşında? İşte son hali
Bir döneme damga vuran Küçük Onur, Ece Gökkaya ile nişanlandı. Son görüntüsüyle şaşırtan Küçük Onur’un hayatı yeniden gündeme geldi. Peki, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Küçük Onur kimdir, kaç yaşında? İşte son hali
90'ların sonu, 2000'lerin başında popüler olan Küçük Onur tam ismiyle Onur Sarıkaya, 25 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile canlı yayında şarkı söyleyerek, bir gecede tanındı. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk da yaptı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşamı olan Küçük Onur’un ismi göz altına alınma haberleriyle anılmıştı.
YER ALDIĞI PROJELER
Reyting HamdiReyting Hamdi (Pıtırcık Osman) TV Dizisi 2002
Karate CanKarate Can (Can)TV Dizisi 2000
Deniz ShowDeniz Show (Kendisi) Tv Programı 1998
Aynalı TahirAynalı Tahir (Konuk Oyuncu) TV Dizisi 1998
Acı Günler (Onur) TV Dizisi 1997
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