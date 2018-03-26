Küçük Beyza kanseri yendi,Haluk Levent ile şarkı söyledi
Bakırköy Belediyesi ve Ahbap Derneği tarafından düzenlenen “Harika Parmaklar” klasik müzik konseri Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve Ahbap Derneği Başkanı ünlü sanatçı Haluk Levent’in de izlediği konserde Bakırköy Belediyesi’nde piyano dersleri alan aralarında engelli çocukların da bulunduğu çocuklar sahneye çıkarak büyük alkış alan performanslarını sundular.
KÜÇÜK BEYZA KANSERİ YENDİ, HALUK LEVENT İLE ŞARKI SÖYLEDİ
Konserin en anlamlı anı ise; Bakırköy Belediyesi’nde ücretsiz piyano eğitimi gören , gördüğü tedavinin ardından kanseri yenen küçük Beyza’nın ünlü sanatçı Haluk Levent ile Aşık Veysel’in unutulmaz eseri Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü beraber söyledikleri an oldu. Beyza,”Bir hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum.” derken ünlü sanatçı Haluk Levent de,” Ahbap Derneği olarak böylesine anlamlı sosyal faaliyetlere destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Beyza’nın gözlerindeki mutluluk parıltısını görmek beni de çok mutlu etti”dedi.
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