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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
11.05.2018 - 10:22, Son Güncelleme:

İbrahim Erkal gözyaşlarıyla anıldı

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İbrahim Erkal gözyaşlarıyla anıldı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal, ölümünün 1’inci yıl dönümünde dostları tarafından sevilen şarkılarıyla anıldı. Gecede kucağında küçük kızı Elif Su ile eşinin şarkılarını dinleyen İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün Erkal gözyaşlarını tutamadı. İbrahim Erkal sevgisinin hiç azalmadığını belirten Filiz Akgün Erkal,  “Hayranlarından binlerce mesaj ve dua alıyorum” dedi. 

Büyükçekmece Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ı ölümünün 1’inci yılında unutmayarak anma programı düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İbrahim Erkal’ın annesi Hatice Erkal, kardeşi Abdullah Erkal ve eşi Filiz Akgün Erkal’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı dostları ve hayranları katıldı. Gecede sanatçılar İbrahim Erkal’ın unutulmaz eserlerini seslendirirken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Gecede sahne alan İbrahim Erkal’ın kardeşi Abdullah Erkal ise ağabeyinin ‘Canısı’ şarkısını seslendirdi. Anma programına katılan ünlü sanatçının eşi Filiz Akgün Erkal, kucağında küçük kızı Elif Su ile birlikte eşinin gönüllere taht kurmuş şarkılarını dinlerken gözyaşlarını tutamadı.

İbrahim Erkal gözyaşlarıyla anıldı

 “İbrahim özü sözü bir olan bir insandı”

 İbrahim Erkal’ın Türkiye için çok önemli bir sanatçı olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ”Kendine has söylemiyle Türk halk müziğinde önemli bir sanatçımızdı. Daha sonra bizim ailemizin bir ferdi oldu ama maalesef 50 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. İbrahim özü sözü bir, parada gözü olmayan ve parada gözü olmadığı için diğer sanatçıların arasına girmeyen, o özlemi hiçbir zaman duyman, tamamıyla insan sevgisiyle, sanatıyla kıyak bir Erzurum delikanlısıydı” dedi.

İbrahim Erkal gözyaşlarıyla anıldı

  Gecede gözyaşlarına hakim olamayan İbrahim Erkal’ın eşi Filiz Akgün Erkal, ”Karmaşık duygular içerisindeyim. Her şey ortada zaten, halen seviliyor. Hayranlarından halen binlerce aldığım mesajlar, onların duaları var. Önceden nasılsa halen kimsede sevgisi azalmadı, aksine daha da çoğalarak devam ediyor. Böyle gecelerde anılarak unutulmuyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İbrahim Erkal gözyaşlarıyla anıldı

 “Benim oğlum herkese iyiydi”

  Geceye katılan İbrahim Erkal’ın annesi Hatice Erkal ise, “Allah herkese benim oğlum gibi oğul nasip etsin. Benim oğlum kardeşlerine iyiydi, bana iyiydi, herkese iyiydi. Ama beni yıktı gitti oğlum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

  Şarkıcı Suat Suna da İbrahim Erkal'ın müzik camiası adına büyük bir değer olduğunu söyledi.

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