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Haber Giriş: 06.01.2020 - 18:26,Son Güncelleme:/

Kubat: Senin bir damla gözyaşına kurban olurum

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kubat: Senin bir damla gözyaşına kurban olurum

2020’nin ilk Günay gecesinde Funda Arar ve Kubat sahnedeydi.

 

Gecede ilk Kubat sahneye çıktı. Eşi Eylem Eraydın’ı işaret ederek “Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Hayatımın en doğru kararı, bu dünyam, ahiretim, her şeyim... Sen olmasaydın da yaşardım ama bu kadar mutlu olamazdım” diyen Kubat, Neşet Ertaş’ın “Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin” türküsünü seslendirdi. Bu anlarda gözleri dolan eşine dönerek “Senin bir damla gözyaşına kurban olurum” diyen Kubat davetlilerden büyük alkış aldı. 

Kubat: Senin bir damla gözyaşına kurban olurum



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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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