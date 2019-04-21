Kriz sebebi Serdar’ın Ajda tercihi
Hande Yener’in geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç hakkında yaptığı “Serdar parayı kumarda harcamayı seviyor, müzisyenlere cimrilik yapmasın” açıklaması yeni bir kriz başlattı.
Bu sözler üzerine Ortaç sosyal medya hesabından Hande Yener’i sildi, bir daha onunla ortak proje yapmama kararı aldı. Kriz sebebi, Ortaç’ın ilk olarak Yener’in istediği bir şarkıyı o beklerken Ajda Pekkan’a vermesi.
Hande Yener ve Serdar Ortaç, “İki Deli” şarkısında düet yapmıştı.
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