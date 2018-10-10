Kristanna Loken kimdir? Hangi filmlerde oynadı?
Kristanna Loken, son günlerde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Norveç asıllı Amerikan oyuncu, kariyeri boyunca Terminatör, Panic gibi önemli yapımlarda boy göstermiş, bazı projelerde ise yapımcılık görevini üstlenmiştir. Peki, Kristanne Loken kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Kristanna Loken, 8 Ekim 1979 tarihinde New York'ta dünyaya gelmiştir. Norveç asıllı oyuncu, bir dönem mankenlik de yapmıştır. Babası yazar Merlin Chris Loken, annesi ise manken Rande Porath'dır. Hem anne hem de baba tarafından olan büyükanne ve büyükbabaları Norveç'te doğmuş ve Wisconsin'e göçerek buradaki Norveç asıllı ABD'li toplumuna karışmışlardır. Loken, ailesinin New York, Upstate'deki meyve çiftliğinde büyümüştür. Loken'in anne-babası yarı Norveç ve Alman kökenlidir. Tanya adında bir kız kardeşi var.
15 yaşında modellik kariyerine başlayan Loken, 1.80 metrelik boyuyla Hollywood film endüstrisinin en uzun boylu aktrislerinden biridir. ayrıca hollywood'un en büyük ayaklı aktrislerinden'dir ayak numarası 43'tür. Kristanna Loken vejetaryendir ve terazi burcudur. 2008 senesinde Noah Danby ile evlenmiş ve Kasım 2009'da ayrılmıştır.
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