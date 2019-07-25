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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.07.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

‘Kraliçe’yi geri aldı

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
‘Kraliçe’yi geri aldı

Şarkıcı Muazzez Ersoy, “Kraliçe’den Nostaljiler” ve “Mozaik” isimli iki albümünün mali haklarını geri almak için eski müzik şirketine karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme, iki albümün mali haklarının da Ersoy’a ait olduğuna hükmetti.

MUAZZEZ Ersoy, İstanbul Unkapanı’nda bulunan Öncü Müzik Prodüksiyon Dağıtım San. Ve Tic. Limited Şti’ye yönelik geçen Eylül ayında noter yolu ile ihtarname gönderdi. Ersoy, daha önceki müzik şirketine gönderdiği ihtarnamede “Kraliçe’den Nostaljiler” ve “Mozaik” adli albümleri için cayma hakkını kullandığını bildirdi. İhtarnamede Ersoy, iki albümüne ilişkin mali haklarının tehlikeye girdiğini kaydetti.

ŞİRKET İTİRAZ ETMEDİ

Şirket, bir aylık yasal süre içinde söz konusu ihtarnameye itirazda bulunmadı. İhtarnameye itiraz gelmeyince Ersoy bu kez ‘tespit’ için mahkemeye başvurdu. İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, iki albümün mali haklarının Ersoy’a ait olduğuna ilişkin tespit talep edildi.

BİLİRKİŞİ HAKLI BULDU

Mahkeme tarafların savunma ve taleplerini aldıktan sonra dosyayı bilirkişiye verdi. Bilirkişi, hazırladığı raporda Ersoy’un talebinde haklı olduğu yönünde rapor düzenledi. Geçen 19 Temmuz’da görülen karar duruşmasında Ersoy’un avukatı Nazlı Tuba Çatı, davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Davalı Öncü Müzik şirketinin avukatı Ege Selin Erol ise “Aşamalardaki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Davanın reddine karar verilsin” dedi.

MALİ HAKLARI ERSOY’UN

Son savunmalardan sonra kararını açıklayan mahkeme, “Kraliçe’den Nostaljiler” ve “Mozaik” isimli albümlerin mali haklarının Ersoy’a ait olduğuna karar verdi.

ZARARA UĞRAYAN SANATÇILAR İÇİN ÖNEMLİ KARAR

Ersoy'un avukatı Nazlı Tuba Çatı karara ilişkin açıklamasında "Yapımcıların, sanatçıların haklarını ödememesi ve sanatçıları zarara uğratması durumunda sanatçıların albümleri üzerindeki hakların tamamını geri alabileceğini gösteren önemli bir karar" yorumu yaptı.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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