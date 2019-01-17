Kral sofrası
Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Burak Özçivit, Kuveyt’te özel bir yemeğe katıldı. Lüks bir markanın Four Seasons Hotel’de düzenlediği davette oyuncu, ülkenin 80 zengin kadını ile birlikte yemek yedi.
BURAK Özçivit, lüks bir firmanın davetlisi olarak Kuveyt’e gitti. Firma yetkilileri ünlü oyuncu için McLaren marka spor araç tahsis etti. Spor aracıyla ülkeyi dolaşan Özçivit akşam da firmanın düzenlediği özel yemeğe katıldı. Davette ünlü oyuncu, Kuveyt’te Royal Family (Kraliyet Ailesi) diye lanse edilen zengin ailelerin kadınları ile bir araya geldi.
Four Seasons Hotel’de düzenlenen yemeğe şeyh eşlerinin de olduğu 80 kadın katıldı.
Sıra katar’da
Hayranlarıyla tek tek ilgilenip sohbet eden Özçivit, onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Saat 19.00’da başlayan davet gece 01.00’e kadar sürdü. Yemekte eşinin yanında olamayan Fahriye Evcen, Özçivit’i sık sık görüntülü aradı. Özçivit’in bir sonraki 80 kadınla özel yemeği ise 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Katar’da yapılacak. Oyuncunun bu yemeklere katılmak için aldığı ücret ise sır gibi saklanıyor.
Yemek sonrası Burak Özçivit’e teşekkür plaketi verildi.
Burak Özçivit, kendisine tahsis edilen McLaren marka spor araçla Kuveyt’i dolaştı.
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