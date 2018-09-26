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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
26.09.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

Köyceğiz'de büyük dram

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Köyceğiz'de büyük dram

Esra Bilgiç Töre, Kanal D’nin yeni dizisi “Bir Umut Yeter”le ekrana dönüyor. Töre’nin aynı gün hem eşinin hem de oğlunun ölüm haberini alan genç bir kadını canlandırdığı, çekimleri Köyceğiz’de devam eden dizi bu akşam başlıyor.

Bu sezon sevenleriniz sizi Kanal D ekranında, “Bir Umut Yeter”in Derya Akar’ı olarak izleyecek. Neydi bu projeye evet demenizi sağlayan?
- En büyük sebebi hikayesi. Senaryoyu okuduğumda “Derya’ya ben hayat vermeliyim” dedim. Muhteşem duygusal bir serüvene nasıl hayır denebilir ki. Müzikler, yönetmenlerimizin yapmak istediklerini anlatmaları, karakterlerin hikayeleri o büyüye kapılmanızı sağlamaya yetiyor zaten.

◊ İzleyicileri nasıl bir öykü bekliyor, Derya nasıl bir karakter?
- İzleyiciyi gerçek hayata dair bir hikaye bekliyor. Birbirinin kaderinde olan insanları durmadan kesiştiren hayatı anlatacağız. Derya’nın babası, iki kız kardeşi ve manevi abisiyle çok güzel bir hayatı var. Derken İstanbul’da bir aşiretin oğluna âşık oluyor ve babası karşı çıksa da onunla evleniyor. Aradaki buzları eritmek amacıyla Köyceğiz’e döndüğü gece çok kötü bir olay yaşanıyor. Çocuğu ve eşinin ölüm haberini alıyor. Bu inanılmaz zor bir sürecin, aynı zamanda yeni bir umudun başlangıcı oluyor.

◊ Hacettepe Arkeoloji ve Bilkent Uluslararası İlişkiler okumuşsunuz. Hayatınızın hangi noktasında oyuncu olmaya karar verdiniz?
- Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde iki sene okudum, sonra bıraktım. Ardından Bilkent Uluslararası İlişkiler’i kazandım. Eğitimim hâlâ devam ediyor. Oyunculuk ise çocukluğumdan beri içimde olan bir istekti.

GÖKHAN’LA BİRBİRİMİZDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

◊ Doğma büyüme Ankaralısınız, İstanbul’a gelişiniz nasıl oldu?
- Arkadaşlarımın ve ailemin desteğiyle bir cast ajansına kayıt olduğumda 20 yaşındaydım. 1 sene küçük eğitimlerle kamera önüne alışmaya çalıştım. 21 yaşımda ilk işimin teklifini aldım. Böylece İstanbul maceram başlamış oldu.


◊ Ve şimdi çekimler nedeniyle Köyceğiz’desiniz. Nasıl geçiyor burada günler?
- Arkamızda Sandras Dağı’nın Dağı, önümüzde muhteşem Köyceğiz Gölü. Her yerden su akan bir memleket burası. İlk bölümde görsel bir şölen de yaşayacak izleyici, o kadar iddialıyız. Hemen hemen herkesin ailesi İstanbul’da, tek büyük sıkıntımız özlem oluyor dolayısıyla.

◊ Eşiniz (Gökhan Töre) çok başarılı bir sporcu. Siz ne kadar ilgilisiniz sporla?
- Çok yetenekli ve başarılı biriyle evli olmak apayrı bir mutluluk. Onunla gurur duymak, sevinmek, öte yandan mesleğinin zorluklarına tanık olmak, mücadelesini görmek beni de hayata karşı daha güçlü yapıyor. Gökhan’la birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Sporla ilgime gelince, sağlıklı yaşamak adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii işten dolayı bu şimdilik göl kenarında yürüyüşten ibaret (gülüyor). Profesyonel olmak başka bir durum. İş programım düzene girdiğinde haftada en az 3 gün spor yapmayı düşünüyorum.

Köyceğizde büyük dram

iNSANI AYAKTA TUTAN UMUTTUR

◊ Diziden yola çıkarak sormak istiyorum; “umut etmek” insanı ayakta tutar mı?
- Umut, ne yaşamış olursa olsun insanı hayatta tutar. Umut insan için nefes gibidir.

◊ Peki vicdan?
- Bence vicdan, her şart altında herkes için iyi olanı seçmek ve bunu sağlamak için mücadele etmektir. Mücadele fiziksel de olabilir duygusal da. Bence duygusal mücadele en meşakkatli olanı. “Bir Umut Yeter” her an biz oyunculara da, siz izleyicilere de vicdan muhasebesi yaptıracak.

Köyceğizde büyük dram

Esra Bilgiç Töre, Tolgahan Sayışman'la kamera karşısına geçiyor.

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