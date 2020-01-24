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Haber Giriş: 24.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Kostümü sosyal medyayı salladı... Hadise işi biliyor

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Kostümü sosyal medyayı salladı... Hadise işi biliyor

Hadise, Antalya’daki konserinin ardından mayoyu anımsatan kostümüyle çektiği videoyu Instagram’da paylaştı. Sosyal medyada çok konuşulan o videoyu Kelebek yazarları yorumladı.

SAVAŞ ÖZBEY: KİMSE UYARMAMIŞ

Basen problemi olan biri, neden ısrarla böyle şeyler giymek ister? Hadi stil danışmanını geçtim. İnsanın “Bu olmamış” diyecek hiç mi arkadaşı olmaz?

Tuhaflık kostümde değil Hadise’de
Tuhaflık kostümde değil Hadise’de

CENGİZ SEMERCİOĞLU: FAZLA İDDİALI

Hadise’nin arkadan gördüğümüz Brazilian kesimi body’si; fazla iddialı. Gereksiz iddialı. Estetikten uzak iddialı.“Şimdi bunu neden yaptı” dedirtecek
kadar iddialı. Kendini konuşturacak kadar iddialı. Sonuçta iddialı mı, iddialı...

Hadisenin bodysi
Hadise'nin body'si

ONUR BAŞTÜRK: KAFASINA GÖRE TAKILIYOR

Hadise cümle alemle güzel kafa buluyor sosyal medyada. Poposunu sallayarak arkasını dönüp gittiği video da öyle. İşini biliyor, kafasına göre takılıyor.

Sallanmalık bir Hadise
Sallanmalık bir Hadise

      

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