Kostümü sosyal medyayı salladı... Hadise işi biliyor

SAVAŞ ÖZBEY: KİMSE UYARMAMIŞ

Basen problemi olan biri, neden ısrarla böyle şeyler giymek ister? Hadi stil danışmanını geçtim. İnsanın “Bu olmamış” diyecek hiç mi arkadaşı olmaz?

CENGİZ SEMERCİOĞLU: FAZLA İDDİALI

Hadise’nin arkadan gördüğümüz Brazilian kesimi body’si; fazla iddialı. Gereksiz iddialı. Estetikten uzak iddialı.“Şimdi bunu neden yaptı” dedirtecek

kadar iddialı. Kendini konuşturacak kadar iddialı. Sonuçta iddialı mı, iddialı...

ONUR BAŞTÜRK: KAFASINA GÖRE TAKILIYOR

Hadise cümle alemle güzel kafa buluyor sosyal medyada. Poposunu sallayarak arkasını dönüp gittiği video da öyle. İşini biliyor, kafasına göre takılıyor.