Korunma istedi
Kelebek hastası çocuklara yardım amacıyla kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneği’nin başkanı Fulden Uras, derneğin eski üyesi Hatun Akdemir’den korunma istedi.
Üyelikten çıkarılmasının ardından bir televizyon programına bağlanıp “Benim abim tetikçi. Fulden Uras ayağını denk alsın” diyerek tehdit ettiği iddiasıyla Akdemir’e dava açan Uras’ı mahkeme haklı buldu. İstanbul Aile Mahkemesi, Akdemir’in iki ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle