Koruma kararı çıktı
İNTİZAR, yeğeninin kocası Savaş Yıldız’dan korunma talebinde bulundu.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran şarkıcı, Yıldız’ın, Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik ve kendisiyle ilgili ahlaka ve gerçeğe aykırı olmayan beyanlarda bulunduğunu iddia etti. Mahkeme, Savaş Yıldız’ın 2 ay süreyle İntizar’a yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Davalı Savaş Yıldız, karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yatacak.
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