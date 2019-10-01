Korsanlar Diyarı’nda buluştular
Varol Yaşaroğlu’nun yarattığı Kral Şakir karakterinin beyazperde macerası “Kral Şakir Korsanlar Diyarı”, 4 Ekim’de vizyona giriyor.
Filmin galası önceki gün Vadistanbul Cinemaximum Sinemaları’nda yapıldı. Galaya Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Feraye Tanyolaç, Çağlar Çorumlu, Gizem-Hakan Hatipoğlu, Aslı-Kaan Cüreklibatır, Alper Kul, Semih Öztürk ve Zeynep Ilıcalı da katıldı. Ünlü isimler, filmi çocuklarıyla birlikte izledi.
Koşa koşa geldik
İkinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de galadaydı. Ergenç, “Kral Şakir’i biz de seviyoruz, oğlumuz Ali de seviyor. Arkadaşımızın yapmış olması da gurur verici. Koşa koşa geldik” dedi.
Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal de filmi izledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle