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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.10.2019 - 08:57, Son Güncelleme:

Korsanlar Diyarı’nda buluştular

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Korsanlar Diyarı’nda buluştular

Varol Yaşaroğlu’nun yarattığı Kral Şakir karakterinin beyazperde macerası “Kral Şakir Korsanlar Diyarı”, 4 Ekim’de vizyona giriyor.

Filmin galası önceki gün Vadistanbul Cinemaximum Sinemaları’nda yapıldı. Galaya Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Feraye Tanyolaç, Çağlar Çorumlu, Gizem-Hakan Hatipoğlu, Aslı-Kaan Cüreklibatır, Alper Kul, Semih Öztürk ve Zeynep Ilıcalı da katıldı. Ünlü isimler, filmi çocuklarıyla birlikte izledi.  

Korsanlar Diyarı’nda buluştular

Koşa koşa geldik

İkinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de galadaydı. Ergenç, “Kral Şakir’i biz de seviyoruz, oğlumuz Ali de seviyor. Arkadaşımızın yapmış olması da gurur verici. Koşa koşa geldik” dedi.

Korsanlar Diyarı’nda buluştular
Cem Yılmaz’ın oğlu Kemal de filmi izledi.
Korsanlar Diyarı’nda buluştular

Korsanlar Diyarı’nda buluştular

Korsanlar Diyarı’nda buluştular

 
   

62 Yıllık, bir sigortacılık öyküsü: GÜNEŞ SİGORTA62 yıllık tarihiyle ülkemizin köklü ve sektöründe birçok ilke imza atan sigorta şirketlerinden Güneş Sigorta ile ilgili detayları Güneş Sigorta’nın Genel Müdürü Atilla Benli ile konuşacağız.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

 

 

 

 

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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