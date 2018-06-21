Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza
Türk sinemasının ve dizi sektörünün efsane ismi Türker İnanoğlu, Bodrum’daki evinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.
Bir hafta önce evinin merdivenlerinden inerken dengesini kaybedip düşen usta yapımcı ve yönetmen, apar topar İstanbul’a getirildi. Bel kemiğinin kırıldığı anlaşılan İnanoğlu, Çağlayan’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde ameliyata alındı. Türker İnanoğlu’nun halen hastanede müşahede altında tutulduğu ve durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.
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