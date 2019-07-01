Koray Avcı’yı beğeniyorum
Volkan Konak, önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de sahneye çıktı.
Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, Koray Avcı’nın çok güzel Volkan Konak taklidi yaptığı söylenince şöyle konuştu:
“Çok beğeniyorum Koray Avcı’yı. Bir şarkıcı, diğer meslektaşları tarafından taklit ediliyorsa, o sevildiğinin göstergesidir. Koray benim bazı şarkılarımı benim kadar, hatta benden daha da güzel okuyor. Bence yakışıyor da ona.”
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