Konserin geliri şehit ailelerine
Yavuz Bingöl ile ünlü piyanist Mehveş Emeç, önceki akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde buluştu. İki sanatçının şef Orhan Şallıel yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiği konserin geliri şehit ailelerine bağışlandı.
Yavuz Bingöl ile ünlü piyanist Mehveş Emeç, önceki akşam şehit aileleri için Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde konser verdi. Ünlü sanatçılar sahne öncesi soruları da yanıtladı. Mehveş Emeç, “Bayram öncesi Yavuz’dan bana bu konser için teklif geldi, kırmam imkansızdı.
Birçok şehit ailenin mutluluğu söz konusu olduğu için kabul ettim” dedi. Gecenin mimarı Yavuz Bingöl ise “Sanatçı arkadaşlarımı telefonla arayarak durumu anlattım ve sağ olsunlar koşarak geldiler. Şarkılarımızı şehit aileleri için söyleyeceğiz” diye konuştu.
Ardından sahneye çıkan Yavuz Bingöl ile ünlü piyanist Mehveş Emeç, şef Orhan Şallıel yönetimindeki Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verdi. Konserde Çevik Kuvvet Korosu, Serkan Çağrı, Aynur Aydın ve Elif Buse Doğan da konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.
Çevik Kuvvetler’de görev alan polislerden oluşan koro, senfonik türkülerden bir seçkiyi seslendirdi. Konseri izleyenler arasında İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve oyuncu Oktay Kaynarca da vardı. ◊ Sayit DURMAZ
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve ailesi konser öncesi Yavuz Bingöl’le objektife poz verdi.
Yavuz Bingöl - Oktay Kaynarca
Oktay Kaynarca - Mehveş Emeç - Yavuz Bingöl
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