Konser gelirleri Darülaceze’ye
SANAT dünyasının ünlü isimleri, Darülaceze’nin Arnavutköy’deki yeni yerleşkesinin yapımı için bir araya geldi.
Yardıma muhtaç sanatçılar için hizmet verecek bölümün çalışmaları için buluşan isimler, projeye destek olacaklarını açıkladı.
Projenin öncülüğünü yapan Polat Yağcı, “Geçmişten günümüze birçok değerli sanatçımızın maddi imkânlardan dolayı zor zamanlar yaşadıklarına şahit olduk. Artık onlar için bir kompleks var. Arnavutköy’de yapılacak olan yeni Darülaceze’de sanatçılar için de bir yaşam merkezi olacak” diye konuştu.
Cengiz Kurtoğlu, Mustafa Sandal, Nükhet Duru, Serdar Ortaç ve Deniz Seki gibi birçok ünlü isim 21-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri’nden elde ettikleri gelirleri binanın yapımı için bağışladı.
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