Demet Akalın'dan Kerimcan Durmaz açıklaması: Kocamdan utandım!
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyadan müstehcen görüntülerini paylaştığı paylaşan Kerimcan Durmaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya konuşan Akalın, "Uçağın tuvaletinde öyle çirkin bir görüntüye imza atan bir insanı, evli barklı biri olarak nasıl savunayım? Ben ona söylediğimi söyledim… ‘Kimse seni bitiremedi, sen kendini bitireceksin Kerimcan’ dedim. Bu son olay kabul edilemez! Dağ gibi kocam var arkamda ondan utandım” açıklamasında bulundu.
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