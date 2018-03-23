Kocam beni Recep İvedik'e benzetiyor
Eski manken Ebru Şancı, arkadaşı Berrin Çetiner'i 'Güzellik ve Bakım Fuarı'nda ziyaret etti.
İkiz çocuk annesi Şancı, futbolcu eşi Alparslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyledi ve ekledi: "Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum. Adamı evliliğe ikna edene kadar top model havalarındaydım. Evlendikten sonra saldım çayıra mevlam kayıra. Bir Türk kadını gerçeği.
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