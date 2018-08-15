Klibini Mert çekti
Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş ile ortağı Marcus Piggott, yönetmenlik işine el attı. Nicki Minaj, ikilinin yönettiği “Ganja Burn” adlı klibinde “modern Kleopatra” olarak kamera karşısına geçti.
İlk işbirliği NIckI’yle
Madonna’dan Kate Moss’a müzik ve moda dünyasının ikonik birçok ismiyle hem çalışan hem de yakın arkadaş olan Mert Alaş ve Marcus Piggott, fotoğraftan sonra klip yönetmenliğine el attı. İkilinin bu alanda çalıştığı ilk isim Nicki Minaj oldu.
4 yıl sonra ilk klip
Alaş ve Piggott, Minaj’ın 4 yıl aradan sonra çıkardığı “Queen” adlı yeni albümünün çıkış şarkısı “Ganja Burn”ün klip yönetmenliğini üstlendi. Amerikalı şarkıcı, klipte son derece seksi bir “Kleopatra” olarak kamera karşısına geçti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle