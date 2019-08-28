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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Kızıyla sahneye çıktı

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Kızıyla sahneye çıktı

Pop müziğin sevilen ismi Berkay, önceki akşam Poll Production organizasyonu Demirören Tv medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

Dinleyicileri 'İnanırım' şarkısıyla selamlayan popçu, şarkının yarısında seyirciden özür dileyerek şu sözleri kullandı “Kızım Arya bugün ilk defa beni sahnemde izlemeye geldi. Şarkıyı okuduğum sırada, ağladığını görünce dayanamadım baba yüreği işte." diyerek kızını sahneye aldı. Son şarkısı ‘Deli Et Beni'yi kızıyla beraber seslendirip dans eden Berkay, sahnesinde bir ilki yaşadı

Kendi parçalarının yanı sıra Harun Kolçak, Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ve Cengiz Kurtoğlu gibi müziğin efsane isimlerinin şarkılarına yer veren Berkay, oyun havaları ile de seyirciyi yerine oturtmadı. 5.000 kişilik Harbiye korosu sanatçıya her şarkıda eşlik ederken, dansları ile de renk kattı.

Kızıyla sahneye çıktı

Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında; Fettah Can, Cansu Kurtçu, Öykü Çelik, Danla Biliç, Rüştü-Işıl Reçber, Özlem Ada Şahin-Arya Şahin, Anıl Tetik, Serdar-Tuğçe Aziz gibi sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler vardı.
20 YILLIK DOSTUYLA SAHNEYİ PAYLAŞTI!
20 yıllık dostum dediği Fettah Can’ı sahneye davet ederek "Biz Fettah Can ile çok eski dostuz. Allah ona öyle güzel bir yetenek vermiş ki böyle güzel şarkılar yazmış ve yorumlamış" diyerek sözü ve müziği Fettah Can’a ait olan ‘Işıklı Yol’ ve ‘Özledim’ parçalarını sanatçıyla beraber söyledi.
SAHNESİNDE EMİNE BULUT’U ANDI!
BERKAY’IN BİLET RİCASINA TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN 2000 BİLET JESTİ!
Kızıyla sahneye çıktı

Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olayı sahnesinde dile getiren Berkay, Emine Bulut’u Sezen Aksu’nun ‘Ünzile’ şarkısıyla andı. Şarkıyı seslendirdiği an sanatçının arkasındaki ekranlarda Emine Bulut yazısı yer aldı. Şarkı sonrasında Berkay ‘Emine Bulut’un kızı Bilge’nin, eğitim masraflarını karşılamak için Çeşme’de birçok sanatçı arkadaşımla beraber sahneye çıkacağız. Bu konserde herkesin en azından bir tane bilet alıp yardımda bulunmasını rica ederim’ diyerek konuştu. Berkay’ın bu isteğini Türk Hava Yolları İcra komitesi ve Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı karşılıksız bırakmadı ve Türk Hava Yolları ailesi konsere 2.000 adet bilet alarak destek verdi.

 

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