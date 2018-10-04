Kızını yıllar önce terk etmiş!
Söylentiler gerçek çıktı. Tom Cruise kızı Suri'yi yıllardır görmüyormuş.
Ünlü oyuncu Tom Cruise'un 12 yaşındaki kızı Suri'yi yıllardır görmediğine dair söylentiler uzun süredir konuşuluyordu. US Weekly dergisinin ileri sürdüğüne göre Cruise, minik kızını yıllar önce terk etmiş.
Derginin iddiasına göre Cruise, yasal olarak, Katie Holmes ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Suri'yi ayda 10 gün görme hakkına sahip. Ama önde gelenlerinden biri olduğu Scientology tarikatının kuralları gereğince Suri'yi arayıp sormuyor, ziyaret etmiyor.
US Weekly, ünlü oyuncunun kendi öz kızını Scientology tarikatına mensup olmadığı için görmediğini ileri sürdü.
Tom Cruise ile Katie Holmes 2006 yılında evlendi. Düğünden önce kızları Suri dünyaya geldi. Ancak bir dönem Hollywood'un rüya çifti olarak nitelendirilen Cruise ve Holmes 2012 yılında boşandı. Çiftin yollarını ayırmasından sonra da Suri, annesi Katie Holmes ile yaşamaya başladı.
Boşanmanın ardından Holmes'un da kızı Suri'ye Scientology tarikatıyla ilgili hiçbir şey anlatmama konusunda bir anlaşma imzaladığı ileri sürülüyor.
Dergi, Cruise'un kızı Suri'yi 2013 yılından bu yana görmediğini de ileri sürdü. Ünlü oyuncunun sözcüsü daha önce Cruise'un kızını sık sık aradığını, çekimlerden arda kalan zamanlarda gidip ziyaret ettiğini ama bunu basının gözü önünde yapmamayı tercih ettiğini söylemişti.
Tom Cruise, eski eşi Nicole Kidman ile evliyken evlat edindiği kızı Isabella ve oğlu Connor ile görüşmeyi ise sürdürüyor. Kızını evlendiren Cruise, zaman zaman oğlu Connor'ya iş de yapıyor. İddialara göre iki çocuk da tıpkı babaları gibi tarikata üye. Hatta Isabella'nın düğünü de tarikat kurallarına göre yapıldı.
Hem Nicole Kidman'ın hem de Katie Holmes'un, Tom Cruise'dan tarikata olan bağlılığı ve sürdürmek zorunda kaldıkları hayat koşulları nedeniyle boşanma kararı aldığı da yıllardır konuşulan iddialar arasında. Fotoğraflar: Backgrid USA, Backgrid UK
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