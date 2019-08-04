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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.08.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Ünlü işadamı kızına 6 ay yaklaşamayacak

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Ünlü işadamı kızına 6 ay yaklaşamayacak

Ferko İnşaat’ın varislerinden Özgür Meriçten’in eski eşi A.N., ünlü işadamının 15 yaşındaki kızlarına şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talep etti. Mahkeme, Meriçten hakkında kızına 6 ay yaklaşmama kararı verdi.

Özellikle lüks rezidans projeleriyle adından söz ettiren Ferko İnşaat AŞ’nin ikinci kuşak temsilcilerinden Özgür Meriçten (46), A.N. (45) ile 16 yıl önce evlendi. Evlenmelerinden 1 yıl sonra L. adında bir kızları oldu. Çift, yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle 2008’in eylül ayında anlaşmalı olarak boşandı. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, çocuk için aylık 1000 TL iştirak nafakası, anne için de aylık 2 bin TL nafaka ödenmesine karar verdi. Özgür Meriçten bir süre sonra başkasıyla evlendi, ikinci bir çocuğu daha oldu.

6 AYLIK KORUMA
Şimdi 15 yaşında olan liseli L. mahkemenin belirlediği günlerde babasıyla kalırken, babasının kendisine kötü davrandığını, şiddet uyguladığını ileri sürdü. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran anne A.N., kızı için eski eşine yönelik koruma talep etti. Mahkeme talebi kabul etti, baba Meriçten’in 6 ay boyunca kızına yaklaşmamasına karar verdi.

ARTIK ÖDEYEMEM
Öte yandan Meriçten ile A.N. arasında nafakaya ilişkin de bir davanın açıldığı anlaşıldı. A.N., 2 bin liralık nafakanın artırılması talebiyle İstanbul Anadolu 17 Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemede tanık olarak dinlenen A.N.’nin eski kayınpederi Ferit Meriçten, “Ekonomik kriz nedeniyle işlerimiz kötü. Yaklaşık 5-6 aydır nafakayı ödeyemiyorum ve ödeyemeyeceğim” dedi. Mahkeme, nafakanın artırılması talebini reddetti.

 

 

 

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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