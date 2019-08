Ünlü işadamı kızına 6 ay yaklaşamayacak

Özellikle lüks rezidans projeleriyle adından söz ettiren Ferko İnşaat AŞ’nin ikinci kuşak temsilcilerinden Özgür Meriçten (46), A.N. (45) ile 16 yıl önce evlendi. Evlenmelerinden 1 yıl sonra L. adında bir kızları oldu. Çift, yaşadıkları geçimsizlik nedeniyle 2008’in eylül ayında anlaşmalı olarak boşandı. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, çocuk için aylık 1000 TL iştirak nafakası, anne için de aylık 2 bin TL nafaka ödenmesine karar verdi. Özgür Meriçten bir süre sonra başkasıyla evlendi, ikinci bir çocuğu daha oldu.



6 AYLIK KORUMA

Şimdi 15 yaşında olan liseli L. mahkemenin belirlediği günlerde babasıyla kalırken, babasının kendisine kötü davrandığını, şiddet uyguladığını ileri sürdü. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran anne A.N., kızı için eski eşine yönelik koruma talep etti. Mahkeme talebi kabul etti, baba Meriçten’in 6 ay boyunca kızına yaklaşmamasına karar verdi.



ARTIK ÖDEYEMEM

Öte yandan Meriçten ile A.N. arasında nafakaya ilişkin de bir davanın açıldığı anlaşıldı. A.N., 2 bin liralık nafakanın artırılması talebiyle İstanbul Anadolu 17 Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkemede tanık olarak dinlenen A.N.’nin eski kayınpederi Ferit Meriçten, “Ekonomik kriz nedeniyle işlerimiz kötü. Yaklaşık 5-6 aydır nafakayı ödeyemiyorum ve ödeyemeyeceğim” dedi. Mahkeme, nafakanın artırılması talebini reddetti.