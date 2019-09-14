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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Kız kardeşinden Özcan Deniz'e sitem: Abime ulaşamıyorum!

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Kız kardeşinden Özcan Deniz'e sitem: Abime ulaşamıyorum!

Özcan Deniz’in kalp hastası kız kardeşi Gülcan Deniz, yardıma ihtiyacı olduğunu ancak abisinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi: Abim için babamla birlikte ben de öldüm, ona ulaşamıyorum...

KARDEŞİ 22 YAŞINDA

Özcan Deniz'in geçtiğimiz yıl kanserden vefat eden babası Sadık Deniz'in eski eşinden olan 22 yaşındaki kızı Gülcan Deniz, yardıma muhtaç durumda olduğunu söyledi. Kalp hastası genç kız, abisi Özcan Deniz'den tedavisi için destek istedi.

'ANNEM DE AĞIR HASTA'

Günaydın'a konuşan Gülcan Deniz, şunları söyledi: "Annem ağır hasta, ben de kalbimden rahatsızım. Hem tedavi olmak, hem de okumak istiyorum. Defalarca abime ulaşmaya çalıştım ama telefonlarımı açmıyor. Abim, babamla birlikte beni de öldürdü."

BİR YIL ÖNCE VEFAT ETTİ

Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'i geçtiğimiz yıl Temmuz ayında kaybetmişti. Baba Deniz'in Nursel Hanım'dan olan kızı Gülcan Deniz; abisi Özcan Deniz'e ulaşamayınca amcası Halit Deniz'i aradığını ancak ünlü şarkıcının amcasına da cevap vermediğini söyledi.

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