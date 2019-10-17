Kıyılarda çöp topladılar
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile Bref markası el ele verdi, “Kıyılarda Temizlik Dalgası” adlı projeyi hayata geçirdi.
Proje kapsamında İstanbul, İzmir, Samsun ve Adana’da kıyı temizliği yapıldı. Toplanan plastik, cam ve metaller geri dönüşüm tesislerine gönderilerek yeniden üretime kazandırıldı. Projenin İstanbul-Kilyos’taki etabına Okan Bayülgen, Bennu Gerede, Burak Arslan, Hazal Eylül Çelik, Murat Aygen ve Tuan Tunalı da katıldı.
Murat Aygen - Nihan Aslı Elmas ve kızları Nil
Bennu Gerede
Okan Bayülgen
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