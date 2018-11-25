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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.11.2018 - 21:12, Son Güncelleme:

Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural'ın biyografisi

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Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural'ın biyografisi

Kıvılcım Ural'ın kim olduğu günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile dünya evine giren Kıvılcım Ural'ın kim olduğu, magazin haberlerini yakından takip eden vatandaşların araştırdığı konu oldu. Peki, Kıvılcım Ural kimdir?

60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural’ın kızı olan Kıvılcım Ural, ünlü müzisyen Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkiyi evlilikle taçlandırdı. İşte, Kaan Tangöze'nin yeni eşi Kıvılcım Ural hakkında merak edilenler...

Kıvılcım Ural, 30 Mart 1992'de dünyaya geldi. Babası Fikret Ural ve ablası Gözde Ural’dır. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural’ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi.

Önce Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim alan Kıvılcım Ural, ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı. İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural, müziğin yanı sıra kısa film, dizi ve reklam projelerinde yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak “Rüya raporları” isimli müzik albümünü çıkardı.

İlk olarak Türk Rock Grubu Duman'ın "Elleri Ellerime şarkısının klibinde rol aldı. Sonrasında Amerikalı Yönetmen Bessy Tangled'in Tolarence ve Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından A.Fuat Onan'ın hayat hikayesinden bir bölümün anlatıldığı 'Mutlucu' gibi sanat filmlerinde başrol oynadı. Kreş Grubunun Gül Açan Dudaklar ve Bilge Kosebalaban'ın 'Yalandan' şarkıların da klip yüzü oldu. Melis Birkan ve Muhammer Uzuner'in başrollerini oynadığı 'Saklı Kalan' dizisinde ' Hippie Müzisyen Kız'ı canlandırdı. Sonrasında Gülse Birsel önderliğinde Yalan Dünya dizisine 'Gezegenler ile konuşan kız, Ayşe' ismi ile dahil oldu. 15 yaşındayken tanıştığı Kaan Tangöze ile yıllar sonra bir araya geldi ve beraberlik yaşamaya başladı. İkilinin beraberliği Kaan Tangöze’nin o yıllarda Seçkin Piriler ile evli olması nedeniyle çok konuşuldu.

Kıvılcım Ural bir süredir birlikte olduğu ve bebek beklediği Kaan Tangöze ile 25 Kasım 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.

Kıvılcım Ural kimdir Kıvılcım Uralın biyografisi

 

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