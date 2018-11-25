Kıvılcım Ural kimdir? Kıvılcım Ural'ın biyografisi
Kıvılcım Ural'ın kim olduğu günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile dünya evine giren Kıvılcım Ural'ın kim olduğu, magazin haberlerini yakından takip eden vatandaşların araştırdığı konu oldu. Peki, Kıvılcım Ural kimdir?
60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural’ın kızı olan Kıvılcım Ural, ünlü müzisyen Kaan Tangöze ile yaşadığı ilişkiyi evlilikle taçlandırdı. İşte, Kaan Tangöze'nin yeni eşi Kıvılcım Ural hakkında merak edilenler...
Kıvılcım Ural, 30 Mart 1992'de dünyaya geldi. Babası Fikret Ural ve ablası Gözde Ural’dır. Lise ve Üniversite eğitimini İzmir’de tamamladı. 60'lı yıllara damgasını vuran Mavi Işıklar grubunun eski gitaristi Fikret Ural’ın kızı olan Kıvılcım Ural, babasının izinden giderek müzikle ilgilendi.
Önce Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim alan Kıvılcım Ural, ardından 9 Eylül Üniversitesi Dramatik Yazarlık Bölümü’nde tamamladı. İlk zamanlarda bestelerini arkadaşları ve yakın çevresiyle paylaşan Kıvılcım Ural, müziğin yanı sıra kısa film, dizi ve reklam projelerinde yer aldı. Kıvılcım Ural son olarak “Rüya raporları” isimli müzik albümünü çıkardı.
İlk olarak Türk Rock Grubu Duman'ın "Elleri Ellerime şarkısının klibinde rol aldı. Sonrasında Amerikalı Yönetmen Bessy Tangled'in Tolarence ve Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından A.Fuat Onan'ın hayat hikayesinden bir bölümün anlatıldığı 'Mutlucu' gibi sanat filmlerinde başrol oynadı. Kreş Grubunun Gül Açan Dudaklar ve Bilge Kosebalaban'ın 'Yalandan' şarkıların da klip yüzü oldu. Melis Birkan ve Muhammer Uzuner'in başrollerini oynadığı 'Saklı Kalan' dizisinde ' Hippie Müzisyen Kız'ı canlandırdı. Sonrasında Gülse Birsel önderliğinde Yalan Dünya dizisine 'Gezegenler ile konuşan kız, Ayşe' ismi ile dahil oldu. 15 yaşındayken tanıştığı Kaan Tangöze ile yıllar sonra bir araya geldi ve beraberlik yaşamaya başladı. İkilinin beraberliği Kaan Tangöze’nin o yıllarda Seçkin Piriler ile evli olması nedeniyle çok konuşuldu.
Kıvılcım Ural bir süredir birlikte olduğu ve bebek beklediği Kaan Tangöze ile 25 Kasım 2018 tarihinde nikah masasına oturdu.
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