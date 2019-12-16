Kıvılcım Ural: Kaan’ın varlığı hem iyi hem kötü
DUMAN grubunun solisti Kaan Tangöze ile evli olan Kıvılcım Ural, YouTube’da yayınlanan “Köşesiz Köşe” adlı programa konuk oldu.
İpek Atcan’ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, evliliği ve müzik kariyeri hakkında konuştu: “Kaan’ın varlığı hem iyi hem kötü. Sonuçta o bir üstat. Ondan fikir almak benim için büyük şans. Kötü etkilediği durum yok aslında.” Ural, oyunculuk yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Çok cesaretim yok. Yapabilir miyim diye düşündüğüm oldu ama. Bir oyuncu koçuyla deneyebilirim. Yapamazsam utanırım, uyuyamam herhalde.”
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