Yılmaz Erdoğan’ın hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstlendiği, hem de Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ ve Bensu Soral’la başrollerini paylaştığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi önceki gün vizyona girdi. Film ekibi vizyon günü BKM Tiyatro’da buluştu. Özel gösterim için BKM Tiyatro, sinema salonuna dönüştürüldü. Gösterimde Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere filmin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen’in yanı sıra filmin kostümden makyaj ekibine, catering hizmeti veren çalışanlardan ulaştırma görevlilerine kadar tüm kadro hazır bulundu.

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR İSTANBUL’A

İzlemenin sona ermesiyle salonda kopan alkış ve tezahürat eşliğinde sahneye çıkan Yılmaz Erdoğan filmin başrol oyuncularını da sahneye davet ettikten sonra tüm ekibe teşekkür etti. Konuşmasının sonunda en büyük teşekkürünün İstanbul’a olduğunu belirten Yılmaz Erdoğan ardından filmde küçük bir rolü olan oğlu Rodin’i de yanına çağırdı. Erdoğan “Film bir kurgu, bir varsayım, seyirciyle karşılaşınca anlıyorsun. Ama bugün aldığımız sonuç çok iyi, inşallah böyle devam eder. Hepimiz çok mutluyuz ve tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu işin büyük kahramanı Necati Akpınar’ı alkışlıyoruz” dedi.

Kıvanç’ın arabasını çaldık!

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ’un filme nasıl dahil olduğu sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Önce arabasını çaldık, ‘Arabayı geri istiyorsan oynayacaksın’ dedik.”

Duygusal boyutu farklı

Ezgi Mola, “Benim oynadığım ilk sinema filmim ‘Organize İşler’di. O yüzden bu filmin benim için duygusal boyutu çok daha farklı. Çok eğlenceli ve profesyonel bir ekiple İstanbul’un tadını çıkardık” diye konuştu. Kıvanç Tatlıtuğ, ilk defa komedi filminde rol aldığını söyledi: “Ben komedi ile şimdiye kadar pek haşır neşir olmadım. Yılmaz Abi bana filmi çekmeye başlayıp rolü söylediğinde çok heyecanlandım. ‘Organize işler Sazan Sarmalı’ gibi kült bir filmin bir parçası olduğum için herkese teşekkür ederim.”

Erdal Tosun’u unutmadı

Yılmaz Erdoğan, birçok projede birlikte çalıştığı Erdal Tosun’u unutmadı: “Bu binanın, bu kapının önünde anılacak bir numaralı kişi o. Bütün alkışlar bütün övgüler ve bütün tebrikler Erdal Tosun’a gelsin.”

İzdiham yaşandı

İzlemenin sonunda BKM Tiyatro’nun bulunduğu Beşiktaş Çarşı’da da büyük izdiham yaşandı. Tiyatronun dışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibine halkın ilgisi büyük oldu.