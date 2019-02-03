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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.02.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Kıvanç’ın arabasını çaldık!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Kıvanç’ın arabasını çaldık!

Yılmaz Erdoğan imzalı ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ için BKM Tiyatro’da özel bir gösterim yapıldı. Gösterime filmin oyuncuları ve set çalışanları katıldı.

Yılmaz Erdoğan’ın hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstlendiği, hem de Ezgi Mola, Kıvanç Tatlıtuğ ve Bensu Soral’la başrollerini paylaştığı “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi önceki gün vizyona girdi. Film ekibi vizyon günü BKM Tiyatro’da buluştu. Özel gösterim için BKM Tiyatro, sinema salonuna dönüştürüldü. Gösterimde Yılmaz Erdoğan başta olmak üzere filmin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen’in yanı sıra filmin kostümden makyaj ekibine, catering hizmeti veren çalışanlardan ulaştırma görevlilerine kadar tüm kadro hazır bulundu.

Kıvanç’ın arabasını çaldık

EN BÜYÜK TEŞEKKÜR İSTANBUL’A
İzlemenin sona ermesiyle salonda kopan alkış ve tezahürat eşliğinde sahneye çıkan Yılmaz Erdoğan filmin başrol oyuncularını da sahneye davet ettikten sonra tüm ekibe teşekkür etti. Konuşmasının sonunda en büyük teşekkürünün İstanbul’a olduğunu belirten Yılmaz Erdoğan ardından filmde küçük bir rolü olan oğlu Rodin’i de yanına çağırdı. Erdoğan “Film bir kurgu, bir varsayım, seyirciyle karşılaşınca anlıyorsun. Ama bugün aldığımız sonuç çok iyi, inşallah böyle devam eder. Hepimiz çok mutluyuz ve tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bu işin büyük kahramanı Necati Akpınar’ı alkışlıyoruz” dedi.  

Kıvanç’ın arabasını çaldık

Kıvanç’ın arabasını çaldık!

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ’un filme nasıl dahil olduğu sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Önce arabasını çaldık, ‘Arabayı geri istiyorsan oynayacaksın’ dedik.”

Kıvanç’ın arabasını çaldık

Duygusal boyutu farklı
Ezgi Mola, “Benim oynadığım ilk sinema filmim ‘Organize İşler’di. O yüzden bu filmin benim için duygusal boyutu çok daha farklı. Çok eğlenceli ve profesyonel bir ekiple İstanbul’un tadını çıkardık” diye konuştu. Kıvanç Tatlıtuğ, ilk defa komedi filminde rol aldığını söyledi: “Ben komedi ile şimdiye kadar pek haşır neşir olmadım. Yılmaz Abi bana filmi çekmeye başlayıp rolü söylediğinde çok heyecanlandım. ‘Organize işler Sazan Sarmalı’ gibi kült bir filmin bir parçası olduğum için herkese teşekkür ederim.”

Kıvanç’ın arabasını çaldık

Erdal Tosun’u unutmadı
Yılmaz Erdoğan, birçok projede birlikte çalıştığı Erdal Tosun’u unutmadı: “Bu binanın, bu kapının önünde anılacak bir numaralı kişi o. Bütün alkışlar bütün övgüler ve bütün tebrikler Erdal Tosun’a gelsin.”

İzdiham yaşandı

İzlemenin sonunda BKM Tiyatro’nun bulunduğu Beşiktaş Çarşı’da da büyük izdiham yaşandı. Tiyatronun dışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan film ekibine halkın ilgisi büyük oldu.

Kıvanç’ın arabasını çaldık

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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