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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ vale ile kavga etti!

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Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ vale ile kavga etti!

Kıvanç Tatlıtuğ bir giyim markasının reklam yüzü oldu. Ünlü konukların katıldığı tanıtım gecesinde tatsız bir olay yaşandı.

Tanıtım gecesine Kıvanç Tatlıtuğ’a abisi Cem Tatlıtuğ da eşlik etti..  Gecenin sonunda Cem Tatlıtuğ ile mekanın valesi arasında kavga yaşandı.

Kavga ile ilgili 2. Sayfa programına açıklama yapan Cem Tatlıtuğ şunları söyledi;

Orada bana küfür eden bir arkadaş var  mekanın valesiymiş… Bana ‘hop parayı vermedin’ dedi. Elimi cebime attım parayı vereceğim baktım ayak ayak üstüne atmış yayılmış bir şekilde oturuyor.  ‘Önce adam gibi iste vereyim.’ dedim.  Ayağa kalktı ‘ne diyorsun’ falan dedi. Ben de ‘babam yaşında adamsın, saygılı konuş benimle’ diye tepki gösterdim. Elime vurdu, baktım kameralar da geliyor ‘tatsızlık olmasın gideyim’ dedim.

Arkamdan küfürler etti ‘sen dayak yemeden elimden kurtuldun ya’ diye bağırdı.  Ne yapayım kavga mı edeyim 60 yaşındaki adamla. Kavga etsem adamı dövsem, ‘bak 60 yaşındaki adamı dövdü’ diyecekler… O adamlar aynı ayara inmek bana yakışmaz yaşım itibariyle, sağ olsun o adam kameraları görünce iyice coştu. Olayın aslı budur.

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