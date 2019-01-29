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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan’ı anlattı

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Yılmaz Erdoğan’nın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu “Organize İşler – Sazan Sarmalı” fiminin Sarı Saruhan’ı Kıvanç Tatlıtuğ filmi ve hayat verdiği Adanalı Saruhan Zincir’i anlattı.

Organize İşler – Sazan Sarmalı” 1 Şubat’ta seyircisi ile buluşuyor.

Yılmaz Erdoğan’nın tanımıyla ise Saruhan Zincir : Adana'nın cesur evlatlarından biri. Yolu biraz bozuk, işleri biraz gayr-ı meşru. Yasadışı bahis işleri ondan sorulur. Futbol maçlarından güvercin taklasına kadar her tür bahis vardır. Derdini kanun yoluyla halledemeyenlerin yardımcısıdır. Kendine has prensipleri ve kendini geliştirme çabası vardır. Küfretmeyi bırakmaya çalışmaktadır mesela. Ama O'nun dünyasında bu iş çok zordur..

Bizim için horoz taklidi yapar mısınız?

Bizim için horoz taklidi yapar mısınız? - DenizliMikrofon Sende olarak bu Horozu ile ünlü şehrimiz Denizli'de Denizlililere "Bizim için horoz taklidi yapar mısınız?" diye sorduk. Birbirinden eğlenceli taklitler aldık. Youtube kanalımız Mikrofon Sende'ye abone olmayı unutmayın! Röportaj: Ömer Kalabalık, Kamera: Koray Taşan
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