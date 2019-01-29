Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan’ı anlattı
Yılmaz Erdoğan’nın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu “Organize İşler – Sazan Sarmalı” fiminin Sarı Saruhan’ı Kıvanç Tatlıtuğ filmi ve hayat verdiği Adanalı Saruhan Zincir’i anlattı.
“Organize İşler – Sazan Sarmalı” 1 Şubat’ta seyircisi ile buluşuyor.
Yılmaz Erdoğan’nın tanımıyla ise Saruhan Zincir : Adana'nın cesur evlatlarından biri. Yolu biraz bozuk, işleri biraz gayr-ı meşru. Yasadışı bahis işleri ondan sorulur. Futbol maçlarından güvercin taklasına kadar her tür bahis vardır. Derdini kanun yoluyla halledemeyenlerin yardımcısıdır. Kendine has prensipleri ve kendini geliştirme çabası vardır. Küfretmeyi bırakmaya çalışmaktadır mesela. Ama O'nun dünyasında bu iş çok zordur..
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