Kıvanç Tatlıtuğ hastanelik oldu
Kıvanç Tatlıtuğ dün gece zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
"Duymadık Demeyin" programının haberine göre geçen hafta sonu kayınpederi Ali Cengiz Dizer’i kaybeden Tatlıtuğ yediği yemek sonrası kendisini kötü hissedince şöförü tarafından gece yarısı Ulus’taki özel bir hastaneye götürüldü.
Zehirlendiğini düşünerek hastaneye başvuran Tatlıtuğ’un midesi yıkandı. Yaklaşık iki saat hastanede müşahade altında tutulduktan sonra da taburcu edildi.
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