Kıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor!

ALKIŞLIK HAREKET

Hayvansever kişiliğiyle de takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, yine gönülleri fethedecek. Doğa aşığı oyuncu, sokak hayvanları için bir barınak kurmaya karar verdi.



Tatlıtuğ, önceki gün köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi. (Takvim)





