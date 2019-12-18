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18.12.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor!

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Kıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor!

Şimdilerde bir projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için kolları sıvadı. Yardıma muhtaç sevimli dostlarımız için Beykoz tarafında bir barınak kurmayı planlayan Tatlıtuğ, önceki akşam kendisi gibi hayvansever dostlarıyla buluşup fikir alışverişi yaptı.

ALKIŞLIK HAREKET
Hayvansever kişiliğiyle de takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, yine gönülleri fethedecek. Doğa aşığı oyuncu, sokak hayvanları için bir barınak kurmaya karar verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor

Tatlıtuğ, önceki gün köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi. (Takvim)
Kıvanç Tatlıtuğ barınak kuruyor


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