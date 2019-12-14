Kısa paça sevdası (Loris KarIus)



Çoğunun bacak boyu kısa ve baldırları kalın.

Böyle giyindikçe de kendilerini iyice “okulun ikinci döneminde boyu uzadığı için pantolonu kısa gelen ergen çocuğa” benzetiyorlar.

Aynı durum Karius’ta da söz konusu.

Zaten bacak boyu vücuduna göre kısa, bir de üzerine duble paça tercih etmiş.

Üstüne üstlük

modeli de bol!

Bu tarzda devam etmekte ısrarlılarsa

en azından dar ve bilekte biten modelleri tercih etmeliler ki, iyice güdük durmasınlar.

Bileğin üzerine çıktıkça görüntü daha da vahim bir hâl alıyor çünkü.