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14.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kısa paça sevdası (Loris KarIus)

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Kısa paça sevdası (Loris KarIus)

Erkekler, özellikle de futbolcular kısa paça sevdasından ne zaman vazgeçecek?


Çoğunun bacak boyu kısa ve baldırları kalın.
Böyle giyindikçe de kendilerini iyice “okulun ikinci döneminde boyu uzadığı için pantolonu kısa gelen ergen çocuğa” benzetiyorlar.
Aynı durum Karius’ta da söz konusu.
Zaten bacak boyu vücuduna göre kısa, bir de üzerine duble paça tercih etmiş.
Üstüne üstlük
modeli de bol!
Bu tarzda devam etmekte ısrarlılarsa
en azından dar ve bilekte biten modelleri tercih etmeliler ki, iyice güdük durmasınlar.
Bileğin üzerine çıktıkça görüntü daha da vahim bir hâl alıyor çünkü.

Kısa paça sevdası (Loris KarIus)

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