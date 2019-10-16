Kısa paça sendromu
Volkan Demirel’in bitmek tükenmek bilmeyen kısa paça tutkusu bütün kombini bozmuş...
Fotoğrafa bir süre bakıp, düşündüm...
Burada rahatsızlık veren bir şey var ama ne?
Bulmak kolay değil.
Çünkü parçalar ayrı ayrı güzel. Üzerindeki Adidas yağmurluk çok şık. İçindeki eşofman takımına da söylenecek bir şey yok, gayet sade ve sportif.
Peki sorun ne?
Sorun tabii ki Volkan Demirel’in bitmek tükenmek bilmeyen kısa paça tutkusu...
Ne kadar boylu poslu olursa olsun, giyen erkeği kısa bacaklı gösteren, beden orantısını bozan kısa paça sendromundan kurtulamadı sporcu...
Gayet güzel kombinler, paça yüzünden ofsayta düşüyor.
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